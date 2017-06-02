Первоначальная информация свидетельствует, что увеличение будет относиться ко всем товарам и группам товаров, к которым сейчас применяется 21%-ная ставка. Однако, по словам Крузитиса, правительству следовало бы подумать над тем, чтобы к продуктам питания это увеличение не относилось.
"В идее повышения НДС мы не усматриваем солидарности. Его болезненно ощутит часть общества с низкими доходами, потому что эти люди пропорционально больше тратят на пищу - чем беднее общество, тем больше уходит на еду. Кроме того, в Латвии уже сейчас один из самых высоких НДС на продукты питания", - сказал Крузитис.
По данным Центрального статистического управления и Eurostat, в Латвии в 2015 году расходы на продукты питания составляли 34% доходов населения, тогда как в среднем по Европе - 20%. Нет оснований считать, что этот показатель уменьшится, сказал Крузитис.