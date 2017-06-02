Намерение на 1% повысить налог на добавленную стоимость (НДС) Латвийская ассоциация торговцев продуктами питания не считает солидарным решением, сказал агентству LETA исполнительный директор ассоциации Норис Крузитис.

Первоначальная информация свидетельствует, что увеличение будет относиться ко всем товарам и группам товаров, к которым сейчас применяется 21%-ная ставка. Однако, по словам Крузитиса, правительству следовало бы подумать над тем, чтобы к продуктам питания это увеличение не относилось.

"В идее повышения НДС мы не усматриваем солидарности. Его болезненно ощутит часть общества с низкими доходами, потому что эти люди пропорционально больше тратят на пищу - чем беднее общество, тем больше уходит на еду. Кроме того, в Латвии уже сейчас один из самых высоких НДС на продукты питания", - сказал Крузитис.

По данным Центрального статистического управления и Eurostat, в Латвии в 2015 году расходы на продукты питания составляли 34% доходов населения, тогда как в среднем по Европе - 20%. Нет оснований считать, что этот показатель уменьшится, сказал Крузитис.