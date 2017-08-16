В Латвию все еще могут прийти новые сети быстрого питания, однако, скорее всего, происходить это будет через франшизу, прогнозировал в интервью агентству LETA руководитель сети ресторанов Hesburger Кари Салмела.

В основном это могут быть компании, базирующиеся в США. "Но я серьезно сомневаюсь, что какая-нибудь из этих компаний готова инвестировать и войти на этот рынок сама", - добавил он.

Салмела признался, что и он пять лет назад рассматривал использование франшизы в Балтии, но нынешняя ситуация его вполне удовлетворяет.

Он также не считает, что на оборот ресторанов быстрого питания может повлиять возросший интерес населения к здоровой пище. "Я не утверждаю, что наша еда очень здоровая, но она и не нездоровая. Если вы каждый день едите картофель и котлеты, это примерно то же самое, что Hesburger", - сказал руководитель ресторанов.

Салмела допускает, что на цены продукции может повлиять наблюдающийся сейчас рост цен на сырье, что особенно относится к мясу.