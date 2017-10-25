Говоря о том, что возможно отчуждение всех долей авиакомпании, принадлежащих государству, Вейонис обратил внимание на то, что предприятие не находится в списке не подлежащих приватизации, и вариант продажи всех долей не исключен. Однако, по его мнению, вопрос нужно рассматривать комплексно: каково предложение инвестора, и готово ли государство согласиться на него.

Вейонис напомнил, что правительство уже давно приняло решение о привлечении инвестора для airBaltic, и сейчас рассматриваются конкретные предложения. "Нам нужно дождаться, что решит правительство", - сказал глава государства.

Кучинскис добавил, что приватизация авиакомпании никогда не стояла в повестке дня. Задача правительства - обеспечить большие вложения в отрасль и будущее развитие airBaltic. Правительству не все равно, что произойдет с компанией, и оно рассматривает все предложения, добавил премьер.