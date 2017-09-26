Представители министерства сообщения в начале этой недели обсуждают во Пскове сотрудничество в сфере развития транспортного коридора "Восток-Запад" и синхронного развития мест пересечения границы, сообщили агентству LETA a в Министерстве сообщения.

В начале этой недели заместитель госсекретаря Министерства сообщения Улдис Рейманис и директор департамента транзитной политики Андрис Малдупс отправились с рабочим визитом в Псковскую область.

Цель визита - обсудить с заместителем губернатора Псковской области Сергеем Перниковым вопросы сотрудничества в сфере развития транспортного коридора "Восток-Запад" и синхронного развития мест пересечения границы "Виентули" и "Лудонка". Сегодня в рамках визита латвийские должностные лица посетят специальную экономическую зону промышленно-производственного "Моглино", чтобы ознакомиться с ее деятельностью и планами развития.

Сотрудничество в сфере развития мест пересечения российско-латвийской границы обсуждалось на проходившем в августе заседании латвийско-российской межправительственной комиссии и заседании рабочей группы этой комиссии по вопросам транспорта, а также на заседании рабочей группы комиссии по вопросам регионального сотрудничества, состоявшемся в мае этого года. Было принято решение о синхронном развитии мест пересечения границы и сотрудничестве в сфере развития транспортных коридоров.