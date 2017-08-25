Во время собеседования важно задавать вопросы. Если в конце собеседования вы пожмете плечами и скажете, что у вас нет вопросов, то ваш собеседник решит, что вы не заинтересованы в получении этой работы.

Но это не значит, что надо задавать любой вопрос, который придет вам в голову. Важно задавать продуманные вопросы, которые продемонстрируют вашу заинтересованность, а также покажут вас с лучшей стороны как кандидата.

Ниже предлагаем 6 умных вопросов, которые стоит задать во время собеседования.

1. "Почему открыта эта вакансия?"

Цель собеседования не просто понравиться менеджеру по подбору персонала и продемонстрировать себя с лучшей стороны.

Собеседование дает вами возможность узнать лучше о компании, которую вы рассматриваете как возможное место работы.

И этот вопрос поможет вам понять, насколько хорошо идут дела в этой организации.

Важно понимать, что случилось с предыдущим сотрудником, который занимал эту должность: пошел он на повышение или уволился.

2. "Почему людям нравится работать в вашей компании?"

Этот вопрос поможет вам понять корпоративную культуру, заглянуть внутрь компании.

Сегодня многие организации рассказывают о своей корпоративной культуре на сайте. Поэтому не стоит напрямую задавать этот вопрос.

По мнению экспертов, лучше задать такой вопрос, который позволит собеседнику рассказать о том, как атмосфера внутри компании влияет на ее сотрудников.

3. "Если меня наймут, то какие три достижения вы от меня ждете в первые полгода-год работы в компании?"

Каждая вакансия, открытая в компании, - это нерешенная проблема, которую компания пытается решить с вашей помощью.

Если вы знаете, каковы будут критерии для поиска, каких достижений от вас ждут, то вам будет проще выстраивать беседу с менеджером по подбору персонала и продемонстрировать свои лучшие качества, благодаря которым вы подходите на эту должность.

4. "Что сделает кандидата успешным на этой должности?"

Если вы задаете этот вопрос, то вы демонстрируете собеседнику свое намерение добиться высоких результатов на предлагаемой должности.

5. "Есть ли что-то, что заставляет вас сомневаться в том, что я подхожу на эту вакансию?"

Если у вас достаточно смелости задать этот вопрос, то вы сможете быстро сориентироваться и сразу же предоставить собеседнику нужные факты и информацию о себе, что позволит убедить его в том, что вы отличный кандидат.

6. "Как долго принимается решение? Я могу перезвонить или написать, чтобы узнать окончательное решение по моей кандидатуре?"

Не стесняйтесь спрашивать о дальнейших шагах.

Этот вопрос практически обязателен для всех, кто хочет получить желаемую работу.

Никогда не уходите с собеседования, не узнав, когда будет принято решение.