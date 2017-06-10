Очень часто психологи советуют изменить то, как мы говорим о себе, чтобы стать более успешным. Слова имеют значение. Правильные слова могут помочь мотивировать, а неправильные могут привести к неприятным последствиям.

Исследования показали, что использование правильных позитивных слов может изменить работу мозга и оказывать влияние на уровень стресса и наше эмоциональное состояние.

Если вы серьезно намерены добиться в жизни успеха, то важно следить за тем, как вы говорите, причем не только с окружающими, но и с самим собой.

Ниже представляем фразы, которые нельзя говорить себе.

1. "Должно быть идеально"

Перфекционизм – это та черта, которую так любят работодатели. Однако перфекционизм показывает лишь то, что вы чувствуете себя неудовлетворенным.

Часто мы стремимся к идеалу лишь потому, что нам не хватает одобрения и похвалы. И если нам так важно, что другие думают о нас, это значит, что мы чувствуем себя одинокими и несчастными.

Конечно, стоит всегда стремиться сделать свою работу как можно лучше и пытаться избежать глупых ошибок. Однако вы не можете учиться чему-то новому, если не совершаете ошибок.

В следующий раз, когда будете переживать о том, что сделали что-то неидеально, остановитесь и вспомните о том, какого успеха вы уже добились.

2. Постоянно говорить "да"

Если мы постоянно говорим "да", то это прямой путь к истощению, усталости и переработкам.

Кроме того, таким образом вы обесцениваете собственное время и мешаете себе быть отдохнувшим и полным энергии человеком.

Это также не оставляет времени на те вещи, которым мы действительно хотим сказать "да".

Важно понять, что вы являетесь хозяином собственного времени и собственной жизни.

И в следующий раз, когда вы машинально захотите сказать "да", задумайтесь об этом и сделайте правильный выбор.

3. "Я слишком занят"

Недавнее исследование показало, что люди, как правило, чувствуют себя гораздо более счастливыми, когда они делают много дел, чем когда им нечем заняться.

Так почему в ответ на вопрос "Как дела?" мы с тяжелым вздохом отвечаем: "Я слишком занят"?

Когда мы говорим об этом так, это автоматически генерирует плохие мысли: мы начинаем думать о том, что нам предстоит сделать, и испытываем тяжелое ощущение.

В следующий раз, когда вас спросят о том, как ваши дела, не стоит говорить о занятости.

Вспомните о том, что вы делаете интересный проект или общаетесь с интересными людьми.

4. "Они изменятся"

Многие из нас любят играть в спасателей. Мы видим кого-то, у кого есть проблемы, и стремимся изменить ситуацию или поведение человека.

Мы пытаемся вложить свои мысли и идеи в чужие головы.

Но важно понять одно – ни один человек не изменится, если он этого сам не захочет.

Поэтому пытаться изменить кого-то – занятие бессмысленное и бесполезное.

Это подрывает не только ваше благополучие и счастье, но и отнимает много времени.

Конечно, всегда важно поддержать друга в сложной ситуации, но не стоит пытаться изменить его или вложить свои мысли в его голову.

5. "Я не могу"

Когда люди слышат ваше "Я не могу", они воспринимают это как "Я не хочу".

Это не только дает основания полагать, что вы не желаете напрячься, чтобы выполнить работу, но и зачастую является самоубеждением.

Часто мы говорим это, потому что боимся сделать что-то не так. Однако важно воспринимать это как возможность что-то изменить, научиться новому.

В следующий раз, когда вы захотите сказать: "Я не могу", задумайтесь о том, что лежит в основе – возможно, это просто страх?

6. "Сделаю это позже"

Если вы откладываете дела на потом, это снижает вашу эффективность, а также негативно сказывается на вашей репутации.

Это также оказывает негативное влияние на ваше самоощущение и эмоциональный настрой.

Чтобы избежать бессмысленной траты времени, научитесь правильно планировать свое время и свои дела.

Возможно, вам помогут курсы или тренинги по тайм-менеджменту.

7. "Так все всегда делают"

Задумайтесь о недавних инновациях. Они изменили мир.

Но все эти новые продукты появились именно благодаря тому, что их изобретатели не придерживались того, как делают все остальные, а искали другие способы, старались мыслить шире.

Не бойтесь изменить старые традиции, решая проблемы. Если вы добьетесь успеха, то ваше руководство обязательно это отметит.

8. "Все сказали "нет"

Сегодня Apple – крупнейшая компания в мире по рыночной капитализации.

Сегодня ее основатель Стив Джобс считается гением в бизнесе, однако так было не всегда.

В возрасте 30 лет совет директоров Apple уволил его.

Однако это его не остановило, он основал NeXT, а NeXT была куплена Apple.

Поэтому любой отказ, который вы встретите на своем пути, не стоит воспринимать как окончательный вариант.

"Нет" - это только мнение, а не истина в последней инстанции.

Не стоит ставить чье-то мнение выше собственного пути к успеху.

9. "Никогда"

В свое время газета New York Times написала, что вне зависимости от того, как будут развиваться технологии и каких успехов достигнет человечество, человек никогда не сможет долететь до Луны.

Представьте, что было бы, если бы люди поверили в это.

Самые великие истории успеха – это истории, когда человек достигал невозможного, того, чего он "никогда" не должен был достичь.

Поэтому лучшее, что вы можете сделать, это поставить перед собой другой вопрос: а что если возможно все?