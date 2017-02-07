Свиней ликвидируют при помощи газа, а туши утилизирует предприятие, которое это делало и раньше, - Grow Energy, сообщила представитель ПВС Илзе Мейстере. Соответствующие работы уже начаты, но пока сложно судить о сроках их завершения.

Как рассказала представитель Саласпилсской краевой думы Лолита Балцербуле, 8 февраля состоится заседание комиссии по гражданской обороне Саласпилсской краевой думы, на котором обсудят произошедшее. Скорее всего, комиссия примет решение об участии в мероприятиях по безопасности и предоставлении человеческих ресурсов.

Три недели назад Ancers пришлось ликвидировать 5023 свиньи на ферме Rukas в Кримулдском крае, а на ферме в Саласпилсском крае провели дополнительные проверки, чтобы убедиться, что животные не заражены вирусом АЧС.

На ферме, где обнаружено заболевание, ПВС ввела защитные мероприятия. Действует карантин - в радиусе трех километров установлена охраняемая зона, в радиусе десяти километров ведется надзор. На этой территории будет контролироваться состояние здоровья домашних свиней и кабанов, а также движение транспортных средств. Особое внимание будет уделяться перевозке животных и мясных продуктов.

Ранее председатель правления ООО Ancers Раймонд Калванс сообщил агентству ЛЕТА, что убытки из-за ликвидации свиноматок и поросят на затронутой АЧС ферме Rukas в Кримулдском каре могут составить миллионы евро. Наряду с финансовым ущербом фирму тревожит потеря генетического материала.

17 января этого года правительство ввело чрезвычайное положение в Кримулдском, Адажском и Саласпилсском краях, затронутых африканской чумой свиней. Чрезвычайное положение введено до 17 апреля.

В предыдущий раз чрезвычайное положение в связи с АЧС объявлялось 1 июля 2014 года, когда в Латвии впервые была выявлена вспышка инфекции.