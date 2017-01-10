Министерство инфраструктуры Украины (МИУ) начало реформу морской отрасли. Об этом со ссылкой на министра Владимира Омеляна сообщила пресс-служба МИУ. По словам чиновника, ключевым в этом процессе является реформа госпредприятия "Администрация морских портов Украины". В ближайшее время новым руководителем Администрации станет гражданин Латвии Райвис Вецкаганс.

"Несмотря на неоднократные попытки правительства и Министерства инфраструктуры Украины нормализовать деятельность АМПУ, государственное предприятие остается образцом неэффективности, коррупции и злоупотреблений. Возникает много вопросов и по поводу управляемости АМПУ. Кроме того, такого сопротивления со стороны руководства предприятия на любые предложения министерства по упорядочение его работы не было, пожалуй, нигде. Все наши решения блокируются или игнорируются. Поэтому мы меняем руководство АМПУ, что станет первым шагом в масштабной реформе морской отрасли", — цитируется в сообщении МИУ Владимир Омелян.

Он заявил, что соответствующие изменения были анонсированы им еще в начале декабря 2016 г. "Возможно, именно это побудило руководство, которое мы сейчас меняем, выписать себе премии за декабрь в размере от 700 тыс грн. до 1,5 млн грн на человека. И это только официальные премии. Можно только представить масштабы злоупотреблений на государственном предприятии", — возмутился министр.

Он также заявил, что с целью нормализации работы предприятия Министерство назначило и.о. председателя "АМПУ" Сергея Гронского. Однако это временная мера для установления нормального рабочего диалога между Министерством и АМПУ. Уже на текущей неделе будет назначен новый и.о. руководителя предприятия — Райвис Вецкаганс.

Вецкаганс — гражданин Латвии. Он имеет более 16 лет опыта в управлении предприятиями сектора транспорта и логистики, пароходства и финансовых услуг. Занимал должности члена правления, вице-президента АО "Латвийское пароходство", члена правления крупнейшего портового терминала по обработке насыпных и генеральных грузов в странах Балтии "Rigas Centralais Terminals", председателя правления ООО "Riga Container Terminal".

Смена руководства АМПУ — один из этапов реформирования морской отрасли. Полноценная реформа предусматривает создание Морской администрации, которая возьмет на себя все задачи АМПУ. Также будет проведена существенная оптимизации структуры и персонала предприятия. Параллельно будет проводиться корпоратизация в соответствии с требованиями украинского законодательства.

В декабре 2016 года в министерстве заявили о планах перенести главный офис АМПУ из Одесской области в Киев.

В июле 2016 года сообщалось, что СБУ подозревает руководителя Администрации Андрея Амелина в хищениях. Тогда он ушел на больничный.

Один из основных профилей деятельности АМПУ — проведение дноуглубительных работ в морских портах Украины. Эта деятельность последние 2,5 года сопровождается многочисленными скандалами.