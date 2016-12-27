Международный аэропорт "Рига" в этом году поставит новый рекорд по числу обслуженных пассажиров.

В среду, 28 декабря, в 11.45 в аэропорту торжественно встретят пассажира, который побьет прошлогодний рекорд.

В торжественной церемонии примут участие директор авиационного департамента Министерства сообщения Арнис Муйжниекс, член правления аэропорта "Рига" Нормунд Фейербергс и партнеры аэропорта.

За 11 месяцев этого года международный аэропорт "Рига" обслужил 4,999 млн пассажиров - на 4,6% больше, чем за тот же период 2015 года.

В 2015 году аэропорт обслужил 5,163 млн пассажиров - на 7,2% больше, чем в 2014 году.

Международный аэропорт "Рига" - крупнейший узел авиасообщения в странах Балтии.