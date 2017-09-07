Многочисленные машины такси, прибывающие на территорию аэропорта "Рига" после выполнения судебного решения об отмене ограничения доступа такси к стоянке, создают хаос и серьезную угрозу другим участникам движения и пассажирам, заявила представитель аэропорта Лаура Карните.

По ее словам, аэропорт ищет решение, чтобы, не нарушая постановления суда, упорядочить ситуацию и уменьшить хаос возле терминалов.

Аэропорт начал выполнять решение суда 6 сентября, в то же время критикуя его позицию и подчеркивая, что это противоречит международным и латвийским нормативным актам о безопасности гражданской авиации и не только существенно влияет на работу аэропорта, но и ставит под угрозу выполнение обязательств Латвии как государства-участника Международной организации гражданской авиации.

Как сообщалось, госсекретарь Министерства сообщения Каспарс Озолиньш и четыре члена правления аэропорта "Рига" оштрафованы на 300 евро за невыполнение судебного решения об ограниченном доступе такси на территорию аэропорта.

Административный окружной суд оштрафовал Озолиньша, председателя правления аэропорта Илону Лице и членов правления Нормунда Фрейбергса, Ирину Фельдмане и Лауму Енчу.

Как пишет газета Latvijas Avīze, руководство аэропорта хотело оттянуть выполнение судебного решения, прося перенести срок на неполных полтора года. Затем автоматический барьер и знак "Въезд запрещен" были демонтированы, но установлен бетонный барьер. Таким образом, суд констатировал, что администрация аэропорта сознательно игнорирует его решение и по-прежнему регулирует оказание таксомоторных услуг.

Также суд отметил, что получение прав доступа к стоянке у терминала прилетов продолжает быть платным. Суд пришел к выводу, что система пропусков для такси в аэропорту "Рига" создана не из соображений безопасности, а с коммерческой целью.