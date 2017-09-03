Чтобы создать больше стояночных мест для удобства все возрастающего числа пассажиров, международный аэропорт "Рига" 1 сентября приступил к работам по расширению долгосрочной автостоянки P3.

После расширения на автостоянке будет создано 325 дополнительных мест, таким образом, разместить свои транспортные средства на этой парковке в целом смогут 1245 пассажиров.

Реконструкция автостоянки будет проходить в несколько этапов, и в течение всего времени проводимых работ часть автостоянки будет доступна для пассажиров.

В целом международный аэропорт "Рига" предлагает пассажирам и гостям для парковки транспорта три автостоянки. Краткосрочная автостоянка P1, предоставляющая 344 места, расположена прямо у пассажирского терминала и предназначена для размещения транспорта на короткое время, чтобы встретить или проводить путешественников. А долгосрочные автостоянки P2 и P3 расположены в нескольких минутах ходьбы от терминала и предназначены для пассажиров, которые отправляются в путешествие на более длительное время.

Автостоянки аэропорта работают круглосуточно семь дней в неделю. Внести плату за услуги автостоянки пассажиры могут как на самих автостоянках, так и в терминалах прибытия E и C, наличными деньгами или кредитной картой, воспользовавшись автоматом для оплаты стоянки. За услуги автостоянки можно также рассчитаться через приложение Mobilly.

Если после длительной стоянки у транспортного средства сел аккумулятор, то на автостоянках P2 и P3 есть места для зарядки аккумуляторов.

Как уже сообщалось, в 2017 году аэропорт "Рига" устанавливает все новые рекорды по числу обслуженных пассажиров. В июле было обслужено почти 650 000 пассажиров, и этот показатель по сравнению с июлем прошлого года вырос на 16,3%. В целом за первые семь месяцев года в аэропорту было обслужено уже 3,4 млн пассажиров, или на 10,1% больше, чем в 2016 году.

В летний сезон этого года из международного аэропорта "Рига" можно отправиться в 89 пунктов назначения по всему миру. Полеты из аэропорта "Рига" обеспечивают 17 авиакомпаний – airBaltic, Ryanair, WizzAir, Aeroflot, SAS, Finnair, Norwegian Air Shuttle, Lufthansa, LOT Polish Airlines, Utair, Turkish Airlines, Ukraine International Airlines, RusLine, Uzbekistan Airways, Belavia, Ellinair и Smartlynx Airlines.

Аэропорт "Рига" напоминает, что во время летнего туристического сезона в утренние и вечерние часы ожидается большое число одновременно прилетающих и вылетающих рейсов, поэтому аэропорт призывает и пассажиров, зарегистрировавшихся в Интернете и путешествующих с ручной кладью, заблаговременно прибыть в аэропорт – не позже, чем за 2,5 часа. Кроме этого, аэропорт обращает внимание на то, что после вступления в силу новой Регулы ЕС о проверке данных о пассажирах, вылетающих в страны за пределами Шенгенской зоны, пограничный контроль может занять больше времени, чем до сих пор, поэтому призывает пассажиров заблаговременно отправляться в свою зону вылета.

Международный аэропорт "Рига" – крупнейший узел авиасообщения в странах Балтии. Из аэропорта "Рига" в зимний сезон можно отправиться в более чем 60, а в летний сезон – в почти 90 пунктов назначения, что обеспечивают 20 авиакомпаний. В 2016 году аэропорт "Рига" обслужил более 5,4 млн пассажиров – почти 45% от общего числа пассажиров в странах Балтии.