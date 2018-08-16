"Штутгарт станет уже шестым нашим направлением в Германии, и мы уверены, что этот прямой маршрут оценят и деловые люди, и туристы. Будучи одним из центров немецкого автопрома и регионом красивых природных ландшафтов, Штутгарт предлагает своим гостям множество возможностей", - говорит исполнительный директор airBaltic Мартин Гаусс.

"Мы рады, что airBaltic стала нашим новым перевозчиком в аэропорту Штутгарта", - отмечает исполнительный директор Штутгартского аэропорта Др. Арина Фрейтаг. "Рига станет отличным дополнением в нашей маршрутной сети, при этом airBaltic предлагает очень удобные стыковочные рейсы, например, во все страны Балтии, текущий спрос на полеты в которые увеличился на целые 60%".

Исполнительный директор/представитель по связям с прессой аэропорта В. Шефер добавляет: "airBaltic обеспечивает двусторонний доступ к двум экономически очень динамичным регионам. В сфере детализации и электронного управления Латвия является пионером в Европе, а значит, привлекательным партнером для нашей экономики, поэтому мы только приветствуем открытие нового маршрута".