Самолеты Bombardier Q400 планируется заменить новыми с 2020 года.

"Поначалу авиакомпания планировала возможность заказать 14 самолетов, поставка которых началась бы в 2020 году. Авиаперевозчик планирует стабильный рост, в результате чего airBaltic сохранила бы возможность заказать еще дополнительные самолеты. Сейчас airBaltic рассматривает различные предложения, и окончательное решение планируется принять в этом году", - пояснила Алисе Бриеде.

Глава авиакомпании Мартин Гаусс рассказал агентству Reuters, что уже получены предложения от канадского концерна Bombardier и бразильской компании Embraer.

"Мы попросили заинтересованные компании предоставить нам свои предложения. Это сейчас и происходит", - отметил Гаусс.

По его словам, каждый из 14 новых самолетов планируется оборудовать как минимум сотней мест для пассажиров. В эксплуатируемых сейчас Bombardier Q400 насчитывается 76 мест.