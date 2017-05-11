airBaltic будет выполнять полеты из Риги в Катанию один раз в неделю. Первый полёт по новому маршруту был выполнен на самолёте Bombardier CS300. Цена на билет начинается с 99 евро в один конец, включая сборы аэропорта и другие налоги.
"Мы рады добавить Катанию в наш список летних маршрутов и предложить для путешествий еще один солнечный регион с удобными стыковками. Катания - второй по величине город Сицилии, которая в свою очередь является самым крупным островом Средиземного моря и прекрасным местом для летнего отдыха", - отметил вице-президент airBaltic по управлению маршрутной сетью Вольфганг Рейсс.