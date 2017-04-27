"Мы рады добавить Казань на карту наших маршрутов, чтобы дополнить наши услуги Рига – Санкт-Петербург и Рига – Москва. Новый маршрут предлагает путешественникам из стран Балтии интересный пункт назначения, а жителям Казани – новые удобные возможности путешествий по Европе и Скандинавии," - отметил ведущий вице-президент airBaltic по управлению маршрутной сетью Вольфганг Рейсс.

airBaltic полеты из Риги в Казань будет выполнять два раза в неделю на самолете Boeing 737, длительность перелета – 2 часа 25 минут. Цена на билет начинается с 99 евро в один конец, включая сборы аэропорта и другие налоги.