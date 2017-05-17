"Мы рады начать полеты по этому внутреннему маршруту, соединяющему Ригу с Лиепаей. Новый маршрут между столицей и третьим по величине городом Латвии дополняет уже существующий маршрут в Палангу и он важен для региональных экономик и развития туризма в Курземе и на северо-западе Литвы", - отметил сполнительный директор airBaltic Мартин Гаусс.

"Возобновление регулярных полетов из Лиепайского аэропорта я рассматриваю как еще один важный шаг в превращении Лиепаи в современный, европейский, международно узнаваемый город. Это не только придаст новый импульс развитию туризма и гостеприимства, но и будет способствовать реализации новых идей в бизнесе, логистике, привлечении инвесторов и других областях. Причем я уверен, что не только Лиепаи, но и всего Курземского региона", - сказал мэр Лиепаи Улдис Сескс.

airBaltic будет выполнять на маршруте Рига – Лиепая 3 рейса в неделю. Пассажиры на борту самолета Bombardier Q400 NextGen проведут в пути 40 минут. Цена на билет в одном направлении начинается с 15 евро, включая сборы аэропорта и расходы по сделке.