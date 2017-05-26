Латвийская авиакомпания airBaltic в пятницу, 26 мая, в сотрудничестве с испанской авиакомпанией Iberia начала прямые полеты по новому маршруту, который соединяет Ригу и Мадрид.

airBaltic будет выполнять полеты из Риги в Мадрид три раза в неделю как на самолете Boeing 737, так и на новом Bombardier CS300. Пассажиры проведут в пути четыре часа и пять минут. Билет в один конец стоит от 89 евро, включая сборы аэропорта и расходы по сделке.

"Мы рады в сотрудничестве с Iberia начать прямые рейсы на новом маршруте между столицами Латвии и Испании. Новый маршрут предлагает путешественникам из стран Балтии возможность лучше узнать Мадрид, а путешественникам из Испании - познакомиться с захватывающим Балтийским регионом", - отметил ведущий вице-президент airBaltic по управлению маршрутной сетью Вольфганг Рейсс.