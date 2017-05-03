airBaltic из Риги в Ставангер будет совершать перелеты три раза в неделю на самолете Bombardier Q400 NextGen, продолжительность полета – 2 часа 20 минут. Цена на билет начинается с 49 евро в один конец, включая сборы аэропорта и другие налоги.
airBaltic начала полеты по маршруту Рига - Ставангер(2)
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Латвийская национальная авиакомпания airBaltic во вторник, 2 мая, года начала прямые полеты по новому маршруту, соединяющему Ригу с норвежским городом Ставангер.
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