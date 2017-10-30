На новый маршрут Рига - Абу-Даби пассажиры зарезервировали уже более 9000 билетов, и он популярен не только среди путешественников из Латвии, но и за ее пределами - 30% резерваций сделано пассажирами из Скандинавии и стран Балтии. Также большим спросом рейсы в Абу-Даби пользуются в то время, когда там пройдет Гран-при "Формулы 1" - в последние выходные ноября.

Полеты по маршруту Рига – Абу-Даби airBaltic будет выполняться четыре раза в неделю на самолетах Bombardier CS300. Пассажиры проведут в пути 6 часов и 15 минут. Билет в один конец стоит начиная со 129 евро, включая сборы аэропорта и расходы по сделке.