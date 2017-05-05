Ведущий вице-президент airBaltic по управлению маршрутной сетью Вольфганг Рейсс (Wolfgang Reuss) отмечает: "Женева является популярным пунктом назначения как для бизнес-путешествий, так и для отдыха. Благодаря улучшенным соединениям между Ригой и Женевой появились новые удобные возможности для путешествий между обоими городами и по более дальним направлениям."

airBaltic из Риги в Женева будет совершать перелеты три раза в неделю на самолете Boeing 737, продолжительность полета – 2 часа 50 минут. Цена на билет начинается с 69 евро в один конец, включая сборы аэропорта и другие налоги.