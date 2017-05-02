airBaltic из Риги в Абердин будет совершать перелеты три раза в неделю на самолете Boeing 737, продолжительность полета – 2 часа 35 минут. Цена на билет начинается с 39 евро в один конец, включая сборы аэропорта и другие налоги.
airBaltic начинает полеты в Шотландию
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Латвийская национальная авиакомпания airBaltic во вторник, 2 мая 2017 года, начинает прямые полеты между Ригой и Абердином (Шотландия).
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