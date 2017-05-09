В отчете компании за 2016 год говорится, что для полного обеспечения обновления флота компании и улучшения структуры капитала в 2017 году airBaltic будет работать над увеличением основного капитала, для чего будут привлечены инвестиции размером 50 млн евро. Латвийское правительство поставило цель - до конца 2017 года найти стратегического инвестора для авиакомпании, поэтому привлечение и инвестора и увеличение основного капитала будет происходить одновременно.

"Сейчас идут поиски стратегического инвестора для airBaltic. Этим занимается компания по финансовому консалтингу и управлению активами Lazard Freres. Многие потенциальные инвесторы уже проявили интерес к airBaltic, и сейчас идет процесс переговоров. Планируется, что инвестора необходимо найти до конца года", - сообщила представитель авиакомпании Алисе Бриеде.

Госсекретарь министерства сообщения Каспарс Озолиньш отметил, что если стратегического инвестора привлечь не получится, то в авиакомпанию не будут инвестированы средства государства. Он отметил, что авиакомпания не испытывает критической нужды в деньгах, а инвестиции необходимы для повышения эффективности денежного потока и расширения бизнеса. По его словам, если инвестор не будет найден, то компания сможет привлечь заемные средства на рыночных условиях.