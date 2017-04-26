Согласно составленному OAG рейтингу OTP Star Ratings, airBaltic достигла показателя пунктуальности 90,54% на рейсах, связывающих страны Балтии с пунктами назначения в Европе, на Ближнем Востоке и в России/СНГ. Это означает, что более девяти из десяти самолетов airBaltic прибывают в пункт назначения вовремя.

Первое место в рейтинге заняла авиакомпания Safair, второе - Jazeera Airways.

OAG отслеживает деятельность авиакомпаний на основе данных о полетах во всем мире и составляет OTP Star Ratings дважды в год - в апреле и октябре. В 2015 и 2014 годах аналитики OAG признали airBaltic самой пунктуальной авиакомпанией мира. airBaltic по-прежнему сохраняет лидирующие позиции среди наиболее пунктуальных авиаперевозчиков мира.