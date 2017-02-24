airBaltic будет выполнять рейсы по маршруту Рига – Абу-Даби четыре раза в неделю. Код-шеринговым партнером компании на этом маршруте будет Etihad Airways.

Маршрут будет обслуживать самолет Bombardier CS300, а пассажиры в пути проведут 6 часов и 15 минут. Цена билетов в одном направлении начинается от 129 евро, включая пошлины аэропорта и затраты на трансакцию.

"Мы рады связать Латвию и ОАЭ благодаря нашему совершенно новому самолету Bombardier CS300, который способен преодолевать более длинные расстояния и достигать аэропортов, куда ранее мы с нашим фотом летать не могли. Наше код-шеринговое сотрудничество с Etihad Airways обеспечит удобные стыковки для пассажиров, которые путешествуют из аэропортов Балтии в Абу-Даби и другие пункты назначения в Австралии, Азии, Африке и на Ближнем Востоке, а также предоставит новые возможности путешествий для пассажиров из Абу-Даби, которые направляются в аэропорты Европы и Скандинавии. Абу-Даби является стратегическим авиационным центром на Ближнем Востоке, и такие известные туристические объекты, как Формула 1 и Ferrari World, привлекут множество путешественников из Балтии и Скандинавии", - отмечает исполнительный директор airBaltic Мартин Гаусс.