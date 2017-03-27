По маршруту Рига - Одесса airBaltic выполняет до 4 полетов в неделю. Полеты выполняются на самолетах Boeing 737 и Bombardier Q400NextGen. Полет длится 2 часа 30 минут. Цена на билет начинается с 89 евро в один конец, включая сборы аэропорта и другие налоги.

В этот летний сезон, который начался 26 марта, airBaltic добавила к сети маршрутов, обслуживаемых из Риги, Женеву (Швейцария), Абердин (Великобритания), Ставангер (Норвегия), Гетеборг (Швеция), Темпере (Финляндия), Мадрид (Испания), Катанью (Италия), Одессу (Украина), Казань (Россия), Лиепаю (Латвия). Также будут введены два новых маршрута из Вильнюса в Париж (Франция) и в Мюнхен (Германия).

airBaltic обеспечивает прямые рейсы из Риги в 60 пунктов назначения.