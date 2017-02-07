airBaltic будет выполнять из Риги в Казань два рейса в неделю. Пассажиры на самолете Boeing 737 будут проводить в воздухе два часа и 25 минут. Цена билетов в одном направлении начинается от 99 евро, включая пошлины аэропорта и затраты на трансакцию.

"Мы с удовольствием начинаем рейсы в Казань – они дополнят наше отличное предложение в города России: Москву и Санкт-Петербург. Новый маршрут укрепит деловые и туристические связи между Казанью и Ригой, а также обеспечит удобные стыковки с западноевропейскими и скандинавскими городами через Рижский аэропорт", - отмечает первый вице-президент airBaltic по управлению маршрутной сетью Вольфганг Рейсс (Wolfgang Reuss).