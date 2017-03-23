Старший вице-президент по управлению маршрутной сети airBaltic Вольганг Ройсс заявил: "Мы рады начать этот сезон с таким длинным списком новых маршрутов для вашего отдыха этим летом".

В этот летний сезон, который начнется 26 марта, airBaltic добавила к сети маршрутов, обслуживаемых из Риги, Женеву (Швейцария), Абердин (Великобритания), Ставангер (Норвегия), Гетеборг (Швеция), Темпере (Финляндия), Мадрид (Испания), Катанью (Италия), Одессу (Украина), Казань (Россия), Лиепаю (Латвия). Также будут введены два новых маршрута из Вильнюса в Париж (Франция) и в Мюнхен (Германия).

airBaltic обеспечивает прямые рейсы из Риги в 60 пунктов назначения.