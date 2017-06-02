Модернизированный флот airBaltic обеспечит рост авиакомпании в 2017 году – как минимум 13 новых маршрутов и на 15% больше билетов в продаже.

Четвертый airBaltic самолет CS300 с регистрационным номером YL-CSD прибыл в Ригу 2 июня 2017 года. Время его полета составило 7 часов 58 минут, самолет пролетел 6 410 километров без остановок от аэропорта в Канаде до Латвии.

К настоящему времени airBaltic на совершенно новых самолетах Bombardier CS300 выполнила более 1 296 рейсов и налетала свыше 3 130 часов.

До конца 2019 года airBaltic планирует получить все 20 заказанных самолета Bombardier CS300. После этого средний возраст самолетов во флоте авиакомпании составит всего 2 года, и airBaltic как перевозчик, который выполняет полеты только на самолетах Bombardier, будет иметь один из самых молодых флотов в Европе.

На самолетах CS300 airBaltic в настоящее время выполняет полеты по таким популярным маршрутам, как Амстердам, Барселона, Рим, Москва, Лондон, Париж, Вена, Афины, Мадрид и др.