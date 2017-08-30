аirBaltic увеличит частоту полетов из Риги в Лондон, Гамбург и Прагу. Будет обеспечен более удобный график полетов в Варшаву с новыми утренними и вечерними рейсами в рабочие дни.

"Мы ввели прямые полеты в Женеву, Тампере и Гетеборг только этим летом, но спрос пассажиров на эти маршруты сразу оказался высок, что обеспечивает нам возможность производить полеты в эти города целый год", - отмечает ведущий вице-президент airBaltic по управлению маршрутной сетью Вольфганг Рейс.

Начиная с 29 октября airBaltic будет выполнять полеты по маршруту Рига-Абу-Даби четыре раза в неделю на новом самолете Bombardier CS300. Etihad Airways будет на этом маршруте код-шеринговым партнером airBaltic.