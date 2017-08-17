Второй месяц подряд количество перевезенных пассажиров было крупнейшим в истории авиакомпании. За семь месяцев 2017 года airBaltic перевезла 1 958 774 пассажира.

Авиакомпания в июле выполнила 4799 полетов, что на 16% больше, чем за тот же месяц 2016 года. За семь месяцев текущего года airBaltic выполнила 28 260 полетов.

Заполняемость мест в самолетах airBaltic, то есть соотношение количества пассажиров и доступных мест, в июле 2017 года составила 87,7%. За семь месяцев текущего года заполняемость самолетов airBaltic составила 76,2%, что является самым высоким показателем в истории авиакомпании.

15-минутный показатель пунктуальности полетов airBaltic в июле достиг 83,5%. Это свидетельствует о том, что более 83 из 100 рейсов airBaltic вылетели в запланированное время или не более чем с 15-минутным опозданием. Показатель пунктуальности рейсов за семь месяцев 2017 года составил 87,8%.