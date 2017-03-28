Это предусмотрено бизнес-планом Horizon 2021 с учетом необходимости замены 12 турбовинтовых самолетов Bombardier Q400 и пополнения воздушного флота airBaltic.

Гаусс не исключает, что этот заказ будет более крупным, чем заказ у Bombardier самолетов CS300, и сотрудничество airBaltic с Bombardier продолжится.

Как сообщалось, airBaltic заказала у канадского авиастроителя Bombardier 20 самолетов CS300, и постепенно ее воздушный флот будет полностью переведен на самолеты этой компании. Первый самолет CS300 компания получила 30 ноября 2016 года, а в декабре он начал выполнять коммерческие рейсы.

В 2016 году airBaltic получила прибыль в размере 1,2 млн евро - в несколько раз меньше, чем в 2015 году, когда ее прибыль составила 19,5 млн евро. Сокращение прибыли связано с инвестициями в выполнение бизнес-плана Horizon 2021 и обновление воздушного флота авиакомпании.

В мае 2016 года основной капитал airBaltic был увеличен до 256,473 млн евро. 80,05% акций airBaltic принадлежат Латвийскому государству, около 20% - "Aircraft Leasing 1".

В 2016 году airBaltic перевезла 2,891 млн пассажиров - на 10% больше, чем в 2015 году, выполнив 43,872 тыс. рейсов, что на 2% больше. Показатель заполняемости мест в самолетах airBaltic в прошлом году повысился на 3 процентных пункта и составил 74%.

airBaltic выполняет прямые рейсы из Риги в 60 пунктов назначения.