airBaltic совершает полеты из Риги в Гетеборг шесть раз в неделю на самолете Bombardier Q400 NextGen. Длительность полета – 1 час и 40 минут. Цена на билет в одном направлении начинается с 39 евро, включая сборы аэропорта и расходы по сделке.

Открывая рейсы по маршруту Рига – Гетеборг, airBaltic полностью начинает летний сезон. Как сообщалось ранее, airBaltic добавила к сети маршрутов, обслуживаемых 12 новых пунктов назначения – Женева (Швейцария), Абердин (Великобритания), Ставангер (Норвегия), Гетеборг (Швеция), Тампере (Финляндия), Катанья (Италия), Мадрид (Испания), Одесса (Украина), Казань (Россия) и Лиепая (Латвия), а также ввела два новых маршрута из Вильнюса – в Париж (Франция) и Мюнхен (Германия).