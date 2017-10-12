"Сейчас некоторые CS300 уже возобновили работу на маршрутах airBaltic. Планируется, что до конца дня будут проверены все самолеты, после чего они будут готовы к полетам", - сказала Бриеде.

airBaltic работает в тесном сотрудничестве с авиастроительной компанией Bombardier и производителем двигателей Pratt&Whitney. Дополнительные проверки проводятся, чтобы убедиться в безопасности самолетов, а также для того, чтобы внести необходимые улучшения для новых самолетов, отмечает Бриеде.

Как уже писал Delfi, airBaltic в среду вечером, 11 октября, приостановила полеты всех семи новых самолетов Bombardier CS300 до тех пор, пока не будет проведена их техническая проверка. Полеты были приостановлены, потому что была получена информация о технических дефектах самолетов. По данным LTV, производитель самолетов сообщил о дефекте их двигателей.

airBaltic недавно получила седьмой из 20 заказанных у канадского предприятия Bombardier самолет CS300. До конца года должен быть поставлен еще один, а оставшиеся самолеты — до конца 2019 года.

airBaltic успел совершить на новых самолетах более 2600 полетов, перевезя более 300 000 пассажиров. Рейсы на Bombardier CS 300 выполняются в Амстердам, Барселону, Рим, Москву, Лондон, Париж, Вену, Мадрид и другие города.

Флот airBaltic насчитывает 30 самолетов: семь Bombardier CS300, 11 Boeing 737 и 12 Bombardier Q400 NextGen.