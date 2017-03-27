Латвийская авиакомпания airBaltic 26 марта, начала рейсы между Вильнюсом и Парижем по улучшенному графику. Маршрут предлагает более удобные возможности перелетов для пассажиров из Литвы и Франции.

"Мы рады возобновить полеты с Вильнюса в Париж, потому что видим растущий спрос. Этот маршрут становится дополнением к уже имеющимся маршрутам Рига-Париж и Таллин-Париж и укрепляет присутствие airBaltic в странах Балтии", - отметил ведущий вице-президент airBaltic по управлению маршрутной сетью Вольфганг Рейсс.

airBaltic выполняет полеты из Вильнюса в Париж четыре раза в неделю на самолете Boeing 737. Продолжительность полета составляет два часа и 45 минут. Цена на билет начинается с 39 евро в один конец, включая сборы аэропорта и другие налоги.