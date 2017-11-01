airBaltic будет выполнять рейсы из Риги в Сочи два раза в неделю, в Калининград – шесть раз в неделю. Длительность полета в Сочи составит 3 часа и 10 минут, в Калининград – 55 минут. Билет в один конец в Сочи будет стоить от 99 евро, в Калининград - от 29 евро, включая сборы аэропорта и расходы по сделке.

В карту маршрутов на летний сезон 2018 года airBaltic добавила также Малагу (Испания), Лиссабон (Португалия), Сплит (Хорватия), Бордо (Франция) и Гданьск (Польша).

"Мы рады добавить Сочи и Калининград в нашу карту летних маршрутов 2018 года, увеличив до семи общее количество новых направлений в следующем году. В следующем году Сочи и Калининград станут одними из городов-хозяев Чемпионата мира по футболу, и новый маршрут через Ригу будет удобным вариантом перелетов для тех, кто планирует посетить мировое первенство по футболу", - отметил вице-президент airBaltic по управлению маршрутной сетью Вольфганг Рейс.