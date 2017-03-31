Проект решения, предложенный собранию акционеров, предусматривал, что оператор газораспределительной системы будет отделен от Latvijas gāze (LG) путем создания новой дочерней компании, однако это предложение не получило поддержки 85% голосов акционеров, необходимых для принятия решения. Против проголосовали представители компании "Marguerite Gas II".

"Marguerite Gas II" предлагает другой вариант – отделить от Latvijas gāze компанию по торговле газом как сестринское предприятие. Таким образом Latvijas gāze стало бы оператором газораспределительной системы, однако и это предложение не получило необходимой поддержки.

Теперь дискуссии по модели отделения оператора газораспределительной системы продолжатся между правлением, советом и акционерами компании Latvijas gāze.

На собрании акционеров был избран Ревизионный комитет энергокомпании. В нем будут работать присяжные ревизоры Бенита Кудоре и Анита Канепе, а также член совета Latvijas gāze Юрис Савицкис. Каждый член Ревизионного комитета в качестве зарплаты будет получать 3600 евро в год после уплаты налогов.

Как сообщалось, в конце прошлого года было учреждено Conexus Baltic Grid, которому переданы активы хранения природного газа и газотранспортной системы Latvijas gāze. Основной капитал компании составляет 39,8 млн евро. В настоящее время крупнейшие акционеры Conexus Baltic Grid - те же, что и у Latvijas gāze, но до конца этого года компания должна быть продана, чтобы ее акционеры не были связаны с владельцами Latvijas gāze. Возможности получить акции Conexus Baltic Grid рассматривает и государство.