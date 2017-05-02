Инвестиции планируются в 18-22 проекта, связанные с повышением эффективности производства и увеличением его мощностей.

Для Aldaris важны также безопасность работников, безопасность и эффективность продуктов. На основании этих трех принципов предприятие и выбирает объекты для инвестиций, пояснил Илзиньш.

Aldaris продолжает инвестировать в развитие, так как видит свое будущее в Латвии, подчеркнул он.

Aldaris - предприятие датской группы Carlsberg. В 2015 году предприятие работало с оборотом в размере 26,244 млн евро, а его убытки составили 2,614 млн евро. Финансовые результаты предприятия за 2016 год еще не обнародованы.