Алжир, который поставляет сжиженный газ Европе, интересуется создаваемым сейчас общим газовым рынком стран Балтии. Не исключается, что с экспортером можно было бы подписать необязывающие соглашения о сотрудничестве в области сжиженного природного газа (СПГ).

Об этом заявил министр энергетики Литвы Жигимантас Вайчюнас, который во вторник встретился с министром Алжира по вопросам энергии Нуреддином Бутарфой.

"Это были едва ли не первые контакты на политическом уровне, поскольку у нас есть расширяющийся региональный рынок газа, естественно, что мы ищем различные возможности сотрудничества, и я был просто приятно удивлен той обратной связью со стороны алжирского министра в вопросах СПГ", - сказал Жигимантас Вайчюнас агентству BNS по телефону из Бельгии.

По его словам, Алжир интересует общий рынок Балтийских стран, потому что алжирская сторона хотела бы расширить круг потенциальных потребителей. Рынок должен окончательно сформироваться примерно в 2020 году, когда будут отменены дополнительные тарифы на транспортировку газа на границе между странами Балтии.

"У нас есть все эти возможности, смычки с Латвией и Эстонией уже сейчас позволяют говорить о наличии регионального рынка в плане инфраструктуры. Потом этот рынок будет эффективнее, когда у нас будет единая система тарифов, точки входа - выхода. Естественно, что каждому поставщику лучше иметь более широкий рынок", - сказал министр.

Алжир - один из поставщиков СПГ Европе, его грузы поступают в порты с терминалами СПГ в Португалии, Испании и других стран Европы.