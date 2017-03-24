ООО Amber Beverage Group стало владельцем 100 % акций распространителя алкогольных напитков АО Interbaltija AG. Благодаря этой сделке, предприятия продолжат совместную работу на местном рынке.

Interbaltija AG продолжит работу как независимое предприятие во главе которого останется прежний председатель правления Лаймонис Кравалис.

В фокусе Interbaltija AG по-прежнему остается развитие торговых марок премиум-класса в сегменте HoReCa, однако отныне компания сможет пользоваться поддержкой и экспертизой Amber Beverage Group в вопросах логистики, ИТ, а также юридических вопросах. Руководство обеих компаний выражает убежденность в том, что объединение имеющихся ресурсов и опыта в сфере импорта и оптовой торговли алкогольными напитками позволит более успешно развиваться на раздробленном местном рынке напитков.

Как сообщалось ранее, Совет по конкуренции 12 января 2017 года разрешил сделку.

ООО Amber Beverage Group является ведущей холдинговой компанией-распространителем вин и крепких алкогольных напитков в странах Балтии, главный офис которой находится в Риге. В настоящее время группа объединяет более 1450 сотрудников предприятий – от стран Балтии до Мексики, включая ведущих производителей алкогольных напитков в Латвии и Мексике, компетентные предприятия оптовой торговли в Эстонии, Латвии и Литве, специализированные розничные сети, которые в Латвии и Литве составляют более 70 магазинов, а также поставщиков логистических услуг по всей Балтии.

Interbaltija AG работает на местном рынке с 1997 года и успешно развивается. Предприятие включает 40 сотрудников, многие из которых заявили о себе в среде сомелье и которые постоянно совершенствуют свои знания в профессиональной сфере. Компания главным образом специализируется на импорте вин, однако, помимо вин, предлагает хорошие коньяки, виски, превосходное шампанское, а также мадеру, шерри, марсалу, кальвадос, абсент, водку, бренди, граппу, ром, ликер, джин и минеральную воду "S. Pellegrino".