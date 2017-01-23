Американская сеть кинотеатров AMC Theatres заключила договор на сумму $870 млн о покупке базирующейся в Стокгольме компании Nordic Cinema Group Holding, которая работает в семи странах и является владельцем сети кинотеатров в странах Балтии Forum Cinemas.

Как говорится в распространенном для СМИ сообщении AMC Theatres, она покупает Nordic Cinema Group Holding у частного инвестиционного фонда Bridgepoint и шведской медиагруппы Bonnier Holding за 8,25 млрд шведских крон или $870 млн. Сделку еще должна одобрить Европейская комиссия. Ожидается, что разрешение дадут в первой половине этого года.

Nordic Cinema Group Holding владеет 68 кинотеатрами, являющимися лидерами рынков в Швеции, Финляндии, Эстонии, Латвии и Литве и занимающими второе место на рынке в Норвегии. У группы есть также кинотеатры в Дании. Компания Forum Cinemas работает в Финляндии и странах Балтии, где в ее сеть входят более 20 кинотеатров. В Латвии ООО Forum Cinemas было зарегистрировано в 1993 году (под названием Baltic Cinemas).

AMC Theatres - крупнейшая в мире сеть кинотеатров, которая управляет 361 кинотеатром в Европе и более чем 1000 кинотеатров во всем мире.