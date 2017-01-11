Потребительские цены в декабре 2016 года возросли на 0,6% в сравнении с ноябрем того же года. Подъем цен в месячном сечении был обусловлен приростом цен на продукты питания в размере 1,3%, в том числе цены на овощи выросли на 7,7%, а на молоко – на 5,8%. Кроме того, существенными стали подъем тарифов на теплоэнергию – на 2,5%, рост цен на топливо на 2,3% и прирост цен на телекоммуникационные услуги на 3,2%. Годовая инфляция в декабре ушедшего года, то есть в сравнении декабря 2016-го и декабря 2015-го, поднялась до 2,2%. Об этом говорится комментарии младшего экономиста Swedbank Линды Вилдавы.

Хотя первые шесть месяцев 2016 года прошли под знаком дефляции и цены были ниже, чем годом ранее, средняя инфляция за 2016 год составила 0,1%. Она главным образом была обусловлена ростом цен на сырье во второй половине года. Он положил конец дефляции товарных цен – в последние три месяца прошлого года товарные цены уже были выше, чем годом ранее. Во второй половине года стремительнее начали подниматься и цены на услуги (если в первой половине года на 1,4%, то во второй – на 2,9%).

Не соскальзывать в отрицательные величины общему годовому росту цен помогали цены на алкогольные напитки и табачные изделия, которые с подъемом ставок акцизного налога увеличились соответственно на 2,8% и 4,8%. Продукты питания в целом в 2016 году были в среднем на 1,2% дороже. Существенное влияние на это оказал рост цен на сахар в размере 11,9%, чему способствовал как меньший урожай в Бразилии (главной стране – экспортере сахара), так и прирост стоимости бразильского реала по отношению к доллару. Цены на молоко, несмотря на то, что они в результате растущего мирового спроса к концу года и в Латвии показали рост (например, прирост в размере 9,9% в декабре относительно декабря предыдущего года), в целом за год были на 4,9% ниже, чем в 2015 году. В сфере услуг значительный рост пережили цены на телекоммуникационные услуги (2,5%), которые, скорее всего, росли постепенно с учетом отмены роумингового тарифа в середине 2017 года, а также цены на медицинские услуги (2,6%).

Одним из факторов, обуздывающих инфляцию в прошлом году, стали связанные с жильем расходы, которые в целом были на 2,9% ниже. Электроэнергия была дешевле на 1,9%, а под влиянием сниженных цен на нефть тарифы на газ и теплоэнергию были дешевле соответственно на 11% и 11,3%. В свою очередь, цены на другие связанные с жильем услуги выросли на 4,7% в связи с приростом ставки НДС на услуги управления жильем. Еще одним фактором, ограничивающим инфляцию, стало то, что цены на топливо были ниже на 7,5%.

В нынешнем году приросту потребительских цен будут способствовать более высокие цены и товаров, и услуг. Swedbank прогнозирует инфляцию за год в целом в размере 2,5%, что является наивысшим показателем с 2011 года. На нее повлияют растущие цены на сырье и ожидаемый рост зарплат.