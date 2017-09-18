Корреляция стоимости этих металлов и биткоина составила порядка 0,9, говорится в исследовательской записке Citi. С акциями компании "Норильский никель", которая в основном работает с палладием, никелем и медью, корреляция биткоина составляет 0,82.

4 сентября Центробанк Китая ввел запрет на проведение ICO (первичной предложение токенов). Регулятор объявил, что все проводимые ICO должны быть приостановлены, а компании, уже продавшие токены, должны вернуть привлеченные средства. После заявления регулятора курс биткоина начал снижение, однако в конце прошлой недели оно прекратилось. Сейчас курс бикоина растет на 7,8%, криптовалюта стоит $3,95 тыс.

В то же время цены на медь с начала года выросли на 18%, пишет CNBC. Цены на никель в начале сентября достигали максимума за два года. Стоимость биткоина, согласно данным coinmarketcap с начала года выросла более чем в 3,5 раза.