Комиссия по регулированию общественных услуг (КРОУ) постановила сегодня выдать вновь учрежденному Conexus Baltic Grid лицензии на передачу природного газа по Латвии и хранение газа в Инчукалнском подземном газохранилище.

Таким образом, услуги передачи и хранения, которые ранее оказывало АО Latvjas gāze, будет обеспечивать Conexus Baltic Grid. Лицензии выданы на 20 лет - по 4 января 2037 года.

Также КРОУ приняла решение аннулировать лицензии Latvjas gāze на передачу и хранение природного газа.

КРОУ пришла к выводу, что в распоряжении Conexus Baltic Grid имеются все активы для обеспечения услуг передачи и хранения. До момента, пока КРОУ не примет новые тариф на передачу и хранение газа, Conexus Baltic Grid будет оказывать услуги по тарифам, установленным для Latvjas gāze.

Conexus Baltic Grid было учреждено в декабре.