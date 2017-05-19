В пятницу, 19 мая, будут сертифицированы два латвийских мясоперерабатывающих предприятия, которые смогут экспортировать свою продукцию в арабские страны. Об этом пишут газеты Dienas Bizness и Latvijas Avīze.

Латвия стала первой страной ЕС, которая подписала с Объединенными Арабскими Эмиратами (ОАЭ) договор о сотрудничестве в сертификации сельскохозяйственной и продовольственной продукции и оценке соответствия учреждения. Цель договора - содействовать развитию торговли между обеими странами.

Ожидается, что латвийские предприятия смогут пройти сертификацию для экспорта в ОАЭ в течение шести месяцев, что сравнительно быстро, так как, например, для получение разрешения на экспорт в Китай может потребоваться до двух лет. ОАЭ заинтересованы в латвийских органических продуктах питания и косметике.