По сравнению с началом 2015 года цены на квартиры в серийных проектах столицы выросли на 16,9%, по сравнению с началом 2016 года - на 13,7%.

В мае средняя цена квадратного метра в квартирах в серийных проектах составила 745 евро. Это на 54% ниже по сравнению с серединой 2007 года, когда этот показатель достиг исторического максимума - 1620 евро.

В самых больших микрорайонах Риги квартиры продолжают дорожать, отмечают в Arco Real Estate. Самый большой прирост цен отмечается в микрорайонах с самым дешевым жильем - Болдерае, Вецмилгрависе, Югле и Кенгарагсе.