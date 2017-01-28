Тысячи рижан каждый год арендуют жилье в столице: кто-то приезжает из регионов учиться или работать, кто-то в поисках самостоятельной жизни съезжает от родителей, а кто-то временно арендует жилье на период, например, ремонта. Точно так же тысячи рижан сдают квартиры. На какие нюансы должны обращать внимание арендаторы и владельцы квартир?
Своими советами делятся представители рынка недвижимости - руководитель риэлтерской компании Balsts Айгарс Зариньш и глава Ideal property LV Ольга Зенчик. Материал подготовлен порталом riga.lv.
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