В интервью агентству BNS министр сказал, что не разделяет позицию Литвы и Польши о том, что в будущем, после отключения Балтийских стран от российского кольца ЛЭП БРЭЛЛ, синхронизация могла бы произойти только по одной линии смычки с Польшей. По мнению Ашераденса, вторая линия необходима.

Министр отметил, что в этой ситуации у стран Балтии будет только одна линия синхронизации, и могут быть ситуации, когда возникнут сложности. "Мы должны будем сохранять все свои энергетические блоки действующими, чтобы, если что-то случиться, их включить. Это означает, что у нас будут высокие цены", - сказал Ашераденс, который в течение двух дней находился с визитом в Вильнюсе и Клайпеде, где обсуждал ситуацию на газовом рынке.

Польша утверждает, что вторую линию LitPol Link проложить будет сложно или даже невозможно. В ответ на вопрос о том, не затормозит ли эта установка Польши проект синхронизации, Ашераденс сказал, что в таком случае можно рассмотреть возможность синхронизации через Эстонию и Скандинавию.

Синхронизировать сети со Скандинавией через Финляндию предлагает и Эстония.

На минувшей неделе государства-члены Европейской ассоциации операторов системы передачи электроэнергии ENTSO-E договорились о том, что линии электропередачи Балтийских стран должны быть синхронизированы с континентальной Европой через Польшу. Однако еще нужно прояснить детали, и одним из основных вопросов остается, нужна ли вторая линия ЛЭП LitPol Link.

Литовский оператор ЛЭП Litgrid недавно заявил, что для синхронизации будет достаточно и одной действующей линии - нужно будет лишь увеличить ее пропускную способность до 1000 мегаватт. Между тем, Польша выступает против прокладки второй линии смычки ЛЭП LitPol Link. Варшава утверждает, что это будет трудно сделать из-за экологических требований.

Балтийские страны намерены отключиться от энергокольца БРЭЛЛ с 2025 года. Литве, Латвии и Эстонии совместно с Еврокомиссией впоследствии придется вести переговоры с Россией и Белоруссией об отключении от энергокольца БРЭЛЛ, в котором синхронно действуют и энергосистемы этих стран.