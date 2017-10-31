На вопрос о возможности положить конец этой системе он ответил отрицательно. "Государство взяло на себя обязательства, в установленном порядке дав предпринимателям право создавать объекты и получать поддержку", - сказал он.

Если бы государство решило отказаться от системы обязательной закупки электроэнергии, правительству пришлось бы найти финансовые ресурсы, чтобы выкупить эти обязательства. Сейчас в распоряжении государства нет таких больших ресурсов, чтоб их выкупить, пояснил Ашераденс.

Станции по производству электроэнергии будут получать поддержку в течение 10 лет с момента, когда когенерационные станции или их отдельные мощности были сданы в эксплуатацию с выданным оператором системы разрешением подключить эту систему.

К настоящему времени принято 1031 решение о предоставлении права продавать произведенную электроэнергию в рамках обязательной закупки или получить гарантированную плату за установленную на электростанции электрическую мощность. По данным Минэкономики, в 2016 году производителям электроэнергии в качестве поддержки было выплачено 237 млн евро.

Как сообщалось, в подготовленном Минэкономики докладе о результатах оценки нормативных актов и их изменений в связи со скандалом о мошенничестве с производством электроэнергии в рамках обязательной закупки говорится, что АО Sadales tīkls вводило в заблуждение Минэкономики по срокам сдачи в эксплуатацию станций когенерации.

После того, как публично прозвучала информация о возможном мошенничестве, в Минэкономики была сформирована контрольная группа, которая проверила восемь электростанций и зафиксировала их фактическое состояние, а также проверила имеющиеся у Sadales tīkls документы по этим электростанциям.

Проверки прошли на предприятиях ООО Briedis buve, ООО Madonas eko, ООО Tektus, ООО M parks, ОООО E Strenči, ООО Elektro Ridzene, ООО E Seda и ООО Rīgas Enerģija. Они показали, что производство электричества на электростанциях в данный момент не ведется, и, вероятно, велось только в положенные для проверки 72 часа.