"Это наша вина. Мы уделили недостаточно внимания", - признал он.

"Мы проводим проверку по всему периметру, а не только в семи местах, которые стали известны", - добавил министр.

Государственное бюро по контролю за строительством строительством ранее уже выявило ряд недочетов на электростанциях.

"Довольно ясно видно, что создана система получения разрешений, которую никто должным образом не контролировал. В этом году, видя, что должного надзора за всем этим нет, я отдал Бюро госконтроля за строительством распоряжение сформировать подразделение инспекторов для надзора за этими процессами. Проведено уже несколько проверок и выявлен ряд недочетов на действующих электростанциях", - рассказал он.

Минэкономики 16 октября обратилось в Госполицию в связи с ситуацией на когенерационной станции фирмы Rīgas enerģija на ул. Вестиенас, 2 в Риге. "Это уже совершенно неприемлемая ситуация", - подчеркнул Ашераденс.

Как сообщалось, Ашераденс поручил группе контроля Минэкономики вместе с приглашенными экспертами компетентных учреждений незамедлительно проверить информацию о том, что несколько предприятий мошенничают с разрешениями на обязательную закупку электроэнергии. Об этом в воскресенье, 15 октября, сообщалось в передаче телеканала TV3 "Ничего личного".

Телепередача обнаружила, что несколько предприятий проекты не закончили, но лицензии сохранили, подав предприятию Sadales tīkls данные о мощностях с переносного генератора. Если эти предприятия начнут работу и воспользуются возможностью торговать электроэнергией по повышенной цене, потребителям в виде платежей компонента обязательной закупки в следующие 10 лет это обойдется в сумму до 100 млн евро.

Ашераденс поручил провести проверки, выехав по конкретным адресам предприятий. Это Kriozes, Салдусская волость, Салдусский край (фирма Briedis būve), ул. Цесвайнес, 18B, Мадона, Мадонский край (Madonas Eko), ул. Цецилю, 12, Иерики, Драбешская волость, Аматский край (Tektus), ул. Цецилю, 16, Иерики, Драбешская волость, Аматский край (M parks), ул. Валкас, 1A, Стренчи, Стренчский край (E Strenči), фирма Elektro rīdzene (ул. Эзера, 6 , Ридзене, Вайвская волость, Цесисский край), ул. Тиргус, 6, Седа, Стренчский край (E Seda) и ул. Вестиенас, 2, Рига (Rīgas enerģija).