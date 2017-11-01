Предприятиям группы Telia – Sonera Holding и Telia Company – принадлежит на двоих 49% долей капитала LMT, а латвийское государство в лице Latvijas radio un televīzijas centrs и Агентства приватизации владеет в нем долей в 28%, пишет Rus.LSM.lv. Еще 23% LMT принадлежит компании Lattelecom, которую сообща контролируют Telia и латвийское государство. В Lattelecom компании группы Telia – Tilts Communications – принадлежит 51%, а государству в лице Агентства приватизации – 49%.

Telia уже ранее призывала к слиянию обеих латвийских телекоммуникационных компаний, а в октябре пригрозила, что продаст свои доли и там и там, если государство не решится наконец пойти на объединение.

Теперь скандинавский инвестор предложил новую возможность: вести переговоры о слиянии с тем условием, чтобы латвийское государство сохранило контроль над объединенным предприятием, получив долю в 51%. По словам Ашераденса, скандинавы предлагают и "решения по экспортным вопросам".

По мнению министра, государству это предложение, ранее не звучавшее, следовало бы тщательно взвесить, прежде чем сказать "нет и до свидания". Ашераденс надеется, что в ближайшие пару недель правительство примет решение, потому что действовать нужно безотлагательно.

Ранее осуществить слияние LMT и Lattelecom посоветовала и международная аудиторская фирма KPMG Baltics, указав, что это пойдет на пользу клиентам, а государству даст экономию средств. В свою очередь Совет по конкуренции усматривает в этой сделке риски монополизации. Не сходятся во мнениях и руководители обоих предприятий.